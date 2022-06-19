Galatasaray bu kez çok büyük oynuyor! James Rodriguez transferi için düğmeye basıldı - Haberler

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Galatasaray bu kez çok büyük oynuyor! James Rodriguez transferi için düğmeye basıldı

Haberler.com - Spor
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Teknik direktörlük için Okan Buruk ile anlaşan Galatasaray, transferde çalışmalarına başladı. 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar büyük oynamaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine alan Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırıyor.

Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Katar ekibi Al-Rayyan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldıza yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giydirmeyi istiyor.

GALATASARAY ŞARTLARINI ARAŞTIRIYOR

Ajansspor'un haberine göre, Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi önemli kulüpler bulunan ve son olarak Al-Rayyan'a transfer olan James Rodriguez menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe önerildi. Sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki Kolombiyalının şartlarını araştırıyor.

RODRIGUEZ, AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Katar ekibi Al-Rayyan ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam eden James Rodriguez, yeniden Avrupa'ya dönmek ve yeni bir maceraya atılmak istiyor. James Rodriguez geçen sezon Katar takımında 12 maçta oynadı ve 4 gol, 7 asist yaptı.

Haberler.com - Spor

James Rodriguez Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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Yorumlar (1)

ErkhaN:

Gelse de bir şey yapamaz, hiç biri bir talisca değil

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