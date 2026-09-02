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Galatasaray, RB Leipzig'den El Chadaille Bitshiabu'yu kiraladı

Galatasaray, RB Leipzig'den El Chadaille Bitshiabu'yu kiraladı
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Galatasaray, 21 yaşındaki stoper El Chadaille Bitshiabu'yu RB Leipzig'den 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 28 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar kadrosuna kattı. Oyuncuya net 2 milyon Euro sabit ücret ödenecek.

GALATASARAY, Bundesliga ekibi RB Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun geçici transfer bedelinin 2 milyon Euro, satın alma opsiyonunun ise 28 milyon Euro olduğunu duyurdu. Bitshiabu'ya 2026-2027 sezonu için net 2 milyon Euro sabit ücret ödeneceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu Kathibuyi-Ndenga Ngana'nın, kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 Euro'dur. Satın alma opsiyonu, kulübümüzün talebine bağlıdır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 Euro sabit ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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