Galatasaray bir günde 7 transfer yaptı

Galatasaray bir günde 7 transfer yaptı
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı bir günde 7 transfer yaptı. Angel Mukasa, Narin Yakut, Kezban Tağ, Elif Keskin, Melike Öztürk, Julia Hickelsberger ve Valentina Giacinti, Galatasaray'ın yeni transferleri oldu. Galatasaray Kadın Futbol Takımı, son sezonu 50 puanla 4. sırada tamamladı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı bir günde 7 transfer yaptı. Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray yeni sezon öncesi 7 transferi birden açıkladı.

TRANSFER EDİLEN İSİMLER

Kulübün açıklamasına göre Angel Mukasa, Narin Yakut, Kezban Tağ, Elif Keskin, Melike Öztürk, Julia Hickelsberger ve Valentina Giacinti, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Açıklamada yeni transferlere Galatasaray formasıyla başarı dileğinde bulunuldu.

Galatasaray bir günde 7 transfer yaptı

SON ŞAMPİYON LİGİ 4. SIRADA NOKTALADI

Galatasaray Kadın Futbol Takımı son şampiyon olarak yer aldığı son sezonda 50 puan toplayarak ligi 4. sırada noktaladı. ABB Fomget şampiyonluğa ulaşırken Fenerbahçe ikinci ve Beşiktaş üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Alper Kızıltepe - Spor
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