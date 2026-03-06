Galatasaray Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için Kemerburgaz Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışma ile sona erdi.
GALATASARAY, Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı