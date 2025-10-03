Galatasaray, Beşiktaş Maçı İçin Son Antrenmanını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz'daki tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile sürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk edecek. - İSTANBUL
