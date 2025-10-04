Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 500. golünü attı

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın attığı golle Beşiktaş derbilerinde 500. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile oynadı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda 1-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar ikinci yarıda karşılık verdi ve müsabaka 1-1'lik skorla tamamlandı.

Bu derbiyle birlikte iki takım da toplamda 359. kez kozlarını paylaştı. Bu sonuçla Galatasaray ile Beşiktaş 115. kez berabere kaldı. Diğer derbilerde sarı-kırmızılılar 128, siyah-beyazlılar da 116 galibiyet elde etmişti.

Derbide İlkay Gündoğan ile eşitliği yakalayan Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda da 500. golünü kaydetti. - İSTANBUL