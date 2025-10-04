Haberler

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 500. golünü attı

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 500. golünü attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Beşiktaş ile oynanan derbide İlkay Gündoğan'ın golüyle 500. golünü kaydetti. Müsabaka 1-1 berabere bitti, iki takım 359. kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın attığı golle Beşiktaş derbilerinde 500. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile oynadı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda 1-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar ikinci yarıda karşılık verdi ve müsabaka 1-1'lik skorla tamamlandı.

Bu derbiyle birlikte iki takım da toplamda 359. kez kozlarını paylaştı. Bu sonuçla Galatasaray ile Beşiktaş 115. kez berabere kaldı. Diğer derbilerde sarı-kırmızılılar 128, siyah-beyazlılar da 116 galibiyet elde etmişti.

Derbide İlkay Gündoğan ile eşitliği yakalayan Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda da 500. golünü kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 5 yıl sonra bir ilk

Dev derbide 5 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.