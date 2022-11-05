Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Van'da ortalık savaş alanına döndü

Van'da, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi gerginlik yaşandı. Her iki takımın taraftarlarının birbirine tekme tokat saldırdığı olayların yaşandığı bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi Van'da iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Van'da Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde her iki takımın taraftarı arasında kısa süreli gerginlik oldu. Sanat Sokağı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları arasında karşılıklı laf atma yüzünden kısa süreli bir arbede yaşandı. Yaşanan olayların ardından Sanat Sokağı'na çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.