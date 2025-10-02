Haberler

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi İçin Hakem Yasin Kol Atandı

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi İçin Hakem Yasin Kol Atandı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçta 3. kez derbi yönetecek olan hakem Yasin Kol, daha önceki derbilerde de görev almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçını yönetecek olan hakem Yasin Kol, kariyerinin 3. derbisine çıkacak. Kol, aynı zamanda sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar arasındaki mücadelelerde de 2. kez düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bu derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

2. kez Galatasaray - Beşiktaş maçında

Yasin kol, kariyerinde 2. kez iki takım arasındaki derbide görev alacak. 37 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezonun 29. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı da yönetmişti. Müsabakada gülen taraf 2-1'lik skorla siyah-beyazlılar oldu.

Yasin Kol, söz konusu maçta Kartal'dan Semih Kılıçsoy, Aslan'dan da Frankowski'yi kırmızı kartlarla oyundan ihraç etti.

3. derbisi olacak

Tecrübeli hakem, cumartesi günü oynanacak mücadeleyle birlikte 3. kez derbide düdük çalacak. Geçtiğimiz sezonki Beşiktaş - Galatasaray maçıyla ilk derbi heyecanını yaşayan Kol, ardından aynı sezon içerisinde 34. haftada bu defa Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasında atandı.

Bu karşılaşmanın da kazananı 1-0 ile siyah-beyazlı takım oldu.

Bu sezon 3 kez düdük çaldı

Yasin Kol, 2025-2026 sezonunda 3 maçta sahada yer aldı. 2. haftada golsüz berabere sona eren Göztepe - Fenerbahçe mücadelesi, 4. haftada Kocaelispor ile Kayserispor arasında oynana ve 1-1'lik eşitlikle biten maçın yanı sıra 6. haftada Galatasaray'ın evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaları yönetti. - İSTANBUL

