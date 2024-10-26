Galatasaray Beşiktaş Derbisi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlaydı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcuların topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL