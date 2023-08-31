Galatasaray, Berkan Kutlu'yu resmen Genoa'ya kiraladı! Satın alma opsiyonu 5 milyon euro

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı. Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 eurodur." ifadelerini kullandı.