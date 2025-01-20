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Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor

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Galatasaray'da Icardi'nin yokluğunda Michy Batshuayi'nin performansı tartışma yaratırken, golcü arayışlarının hızlandığı belirtildi. Batshuayi'nin son dönemdeki formsuzluğu endişe yaratırken, yönetimin de tecrübeli forvet için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Michy Batshuayi, sarı-kırmızılılarda bekleneni veremedi.

5 GOL ATTI

Ligde geride kalan 20 haftada 5 kez fileleri havalandıran Michy Batshuayi, son dönemdeki formsuzluğu nedeniyle de endişe yarattı.

TAKIMDAN GÖNDERİLEBİLİR

Milliyet'in haberine göre, yıldız futbolcuya yapılan tekliflerin de değerlendirilmesi fikri, yöneticiler arasında konuşulmaya başlandı. Belçikalı forvet, takımdan ayrılabilir.

Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıŞikeciFener:

Adam yedek golcü diye alındı sesini çıkarmıyor girince de elinden geleni yapıyor göndersek ondan iyisi mi gelecek

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Yorum Beğenme79
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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

sidik yarıştıracagım diye aldılar ellerinde patladı :) bat da gördü gönül verdiği takımın ne halt oldugunu

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Haber Yorumlarıözgür:

beklenen ne bilmiyorum ama son dk da gelen 9 puan gayet iyi bi netice zaten bunun için alınmıştı

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Alınması büyük hataydı,daha uygun şartlara daha iyisi alınabilirdi.

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Haber YorumlarıFA null:

Fenerbahçe'den gitti altına sıçtı

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Haber YorumlarıKmal e:

trabzona gitsinde 4 büyükler kombinini tamamlasn bari

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

barış alperiniz forvet zaten o mevkide oynatın

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Haber YorumlarıEmrah Toker:

Fener elinden neyi bıraksa bunlar koşarak alıyor.Fener Duka'yı ortaya koysa Gs Dukaya sarılacak??

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Haber YorumlarıCafer Bostancı:

verin ereni alın Trabzon'a

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Haber YorumlarıMüslüm Y:

her 5cumleden biri yaratıldı yarattı yaratıyor yaratacak ilah olma hayalleriniz var awk

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