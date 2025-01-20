Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Michy Batshuayi, sarı-kırmızılılarda bekleneni veremedi.

5 GOL ATTI

Ligde geride kalan 20 haftada 5 kez fileleri havalandıran Michy Batshuayi, son dönemdeki formsuzluğu nedeniyle de endişe yarattı.

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Milliyet'in haberine göre, yıldız futbolcuya yapılan tekliflerin de değerlendirilmesi fikri, yöneticiler arasında konuşulmaya başlandı. Belçikalı forvet, takımdan ayrılabilir.