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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Finaline Hazırlanıyor

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Finaline Hazırlanıyor
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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki antrenmanda takımın final öncesi morali yüksek. Basketbolcu Micheal Young, takımın heyecanlı olduğunu ve şampiyonluk için hazır olduklarını ifade etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya temsilcisi Unicaja Malaga ile yarın karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Maçın oynanacağı SUNEL Arena'da başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki antrenmanın basına kapalı bölümünde karşılaşmanın taktik idmanı yapıldı. Son 15 dakikası basına açılan idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın sabah yapacağı idmanın ardından saat 20.00'de Unicaja Malaga ile karşılaşacak.

Young: "Takım, final öncesi harika hissediyor"

Galatasaray'ın basketbolcularından Micheal Young, final öncesi takımın harika hissettiğini belirtti.

Micheal Young, antrenmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şampiyonluk maçına çıkacakları için heyecanlı olduklarını aktaran Young, "Takım, final öncesi harika hissediyor. Ben de harika hissediyorum. Kişisel olarak şu anda çok iyiyim. Özellikle dün akşamki La Laguna Tenerife galibiyetinin ardından final maçına çıkmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Rakipleri Unicaja Malaga hakkında görüşlerini paylaşan ABD'li oyuncu, "Bu takımla daha önce karşılaştık. Şu anda yeni bir şey yok. Onları daha önce yendik. Yine yenebiliriz. Sonuçta şampiyonluk maçına çıkacağız. Bu durum da bizimkiler için yeterli motivasyonu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Unicaja Malaga'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni geçen sezon kazanmasının önemli olmadığını vurgulayan Young, "Onlar geçen sezonun şampiyonu. Şu anda yeni bir yıldayız. Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı çok istiyoruz. Bu yıl kupayı müzemize götüreceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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