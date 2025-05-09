Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Finale Yükseldi

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya'nın La Laguna Tenerife takımını 90-80 mağlup ederek finale çıkan Galatasaray'da oyunculardan Buğrahan Tuncer ve Michael Young, kupayı kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Buğrahan Tuncer ve Michael Young, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın ilk yarısında biraz dağıldıklarını belirten Buğrahan Tuncer, "Ben, ilk yarıda oyunun içinde olamadım. İkinci yarıdan itibaren öne çıktık. Tekrardan mücadele edip, savunma direncini artırıp hızlı basketbolumuzu oynamamız lazımdı. Avrupa'da oynadığımız basketbol, Türkiye'de oynadığımız basketboldan farklı. Avrupa'da çok iyi basketbol oynuyoruz. İspanya Ligi ikincisine karşı oynadık. Organizasyonun favorilerinden biriydi. Giorgi Shermadini ve Marcelinho Huertas'ın nasıl oynadığını görüyorsunuz. 15 sayıdan geri gelip, 15-20 sayı öne geçmek ve kazanmak ancak bizim başarabileceğimiz bir şeydi. Finale çıktığımız için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"Keşke Galatasaray'a daha önce gelseydim"

Galatasaray'ı çok sevdiğini belirten Buğrahan, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a ayağım uğurlu geldi. Keşke Galatasaray'a daha önce gelseydim. Burası benim kulübüm. Yakın çevremdeki herkes, burayı ne kadar sevdiğimi bilir. Belki 1-2 sene daha önce gelsem, daha farklı bir yerde olabilirdik. Çok mutluyum. Bu formayı giyerken bir Avrupa kupasını ülkeye getirmek, inanılmaz bir duygu olacak. İnşallah pazar günü bunu başaracağız. Anadolu Efes de bana çok şey kattı. Onlarla birçok kez THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldım. Milli takımın da üst seviye turnuvalarında forma giydim. Bu yüzden artık ben tecrübeli bir oyuncuyum. Bugün de ikinci yarıdan itibaren takımım için elimden geleni yaptım. İkinci yarıda daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Pazar günü bu oyunu devam ettirip, kupayı kazanmayı düşünüyoruz. Sezon başından beri ilk hedefimiz Dörtlü Final'di. Biz bu kupayı alacağız."

Young: "Şampiyon olmak kadar harika bir his yok"

Michael Young ise finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını aktararak, "Şu anda harika hissediyorum. Şampiyon olmak kadar harika bir his yok. Bu da benim ilk şampiyonluğum olacak. Bundan daha fazlasını isteyemezdim. Allah'a şükürler olsun. Onun yardımları olmasa burada olamazdım. Şimdi önümüzde bir maç daha var." diye konuştu.

La Laguna Tenerife eşleşmesine değinen 30 yaşındaki ABD'li basketbolcu, "Bu tarz eşleşmelere iki yönden bakmak gerek. Her maçta, bu karşılaşmadaki basketbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Kendimize inanıyoruz. Öz güvenle sahaya çıkıyoruz. Her maçı kazanabileceğimizi de biliyoruz." ifadelerini kullandı.