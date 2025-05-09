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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Finale Yükseldi

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Finale Yükseldi
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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maçta James Palmer, Cummings ve Izundu etkili performans sergiledi.

Salon: SUNEL Arena

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yohan Rosso (Fransa), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

La Laguna Tenerife: Huertas 18, Kramer 4, Fitipaldo 7, Doornekamp 4, Shermadini 11, Fernandez 2, Scrubb 11, Costa 12, Badji 4, Kostadinov, Abromaitis 7

Galatasaray : Palmer 15, Cummings 21, Göksenin Köksal 2, Young 8, Delgado 7, Buğrahan Tuncer 6, Izundu 21, Wallace 3, Blumbergs 2, Sadık Emir Kabaca 5

1. Periyot: 24-20

Devre: 43-40

3. Periyot: 55-64

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı ekip, finalde AEK-Unicaja Malaga maçının kazananı ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasıyla Galatasaray, Angel Delgado ile pota altında sayılar bularak rakibine üstünlük kurdu. İspanyol temsilcisi de Giorgi Shermadini'nin pota altından bulduğu basketlerle sarı-kırmızılı takıma cevap verdi. Marcelinho Huertas'ın kenardan oyuna geri dönmesiyle üstünlüğü ele alan La Laguna Tenerife, Brezilyalı oyun kurucunun 7. dakikada orta mesafeden attığı basketle 6-0'lık seri yakaladı: 15-13. İspanyol temsilcisi, periyodun devamında hata yapmayarak ilk çeyreği 24-20 önde bitirdi.

La Laguna Tenerife, Thomas Scrubb'ın turnikeden bulduğu basketle 11. dakikada 6-0'lık seri yakaladı: 29-20. Bu dakikadan sonra temposunu düşürmeyen İspanyol temsilcisi, 13. dakikada da Tim Abromaitis'in turnikeden bulduğu sayıyla karşılaşmada ilk defa aradaki farkı çift haneye çıkardı: 33-22. Farkı azaltmaya çalışan sarı-kırmızılı ekip ise 18. dakikada James Palmer'ın dış atıştan bulduğu basketle 12-0'lık seri yakaladı: 40-37. Sonrasında Ibou Badji ve Aaron Doornekamp ile sayılar bulan İspanya ekibi, soyunma odasına 43-40 önde gitti.

İkinci yarının başında temposunu artıran Galatasaray, 22. dakikada James Palmer'ın üç sayılık basketiyle yeniden öne geçti: 43-45. Bu dakikadan sonra hücumdaki etkinliğini devam ettiren sarı-kırmızılı ekip, 26. dakikada da Ebuka Izundu'nun smacıyla 9-0'lık seri yakaladı: 49-61. Sert savunma yaparak rakibine fazla basket şansı vermeyen Galatasaray, Micheal Young'ın çeyreğin bitimine 10 saniye kala attığı üç sayılık basketle son periyoda 64-55 üstün girdi.

Son periyodun başında farkı iyice açan Galatasaray, 35. dakikada Will Cummings'in serbest atıştan bulduğu basketle 8-0'lık seri yakaladı: 60-78. Karşılaşmanın devamında rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, müsabakayı 90-80 kazanarak adını finale yazdırdı.

Ergin Ataman da maçı izledi

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife-Galatasaray maçını yerinde izledi.

Ataman, karşılaşmayı oğlu Sarp Ataman ve sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan ile birlikte takip etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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