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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncuyla yollar ayrıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncuyla yollar ayrıldı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu Fabian White Jr., 29 yaşındaki Freddie Gillespie ve John Meeks ile yolların ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu başına takımımıza katılan sarı-kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks'e verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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