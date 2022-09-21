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Dursun Özbek: "Yusuf Demir, Süper Lig'de Türk statüsünde oynayamazmış"

Spor Haberleri

Dursun Özbek: 'Yusuf Demir, Süper Lig'de Türk statüsünde oynayamazmış'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Yusuf Demir, Süper Lig'de Türk statüsünde oynayamazmış.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: " Yusuf Demir, Süper Lig'de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Bunu dün öğrenmedik."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Bir maçta rakibin esame listesini elime aldım. Baktım sadece 2 Türk var. Meğerse İspanyol sandığımız oyuncular Türk statüsünde. Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor?"

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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