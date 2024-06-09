Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert yanıt verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik sözlerine sert yanıt verdi. Özbek, Yıldırım ve Koç'un canlı yayında 'kayıkçı kavgası' yaptığını belirterek, 'Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin. Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki kez düşünsün. Ali Bey haddini bilsin. Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez.' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik sözlerine sert yanıt verdi.

Galatasaray Lisesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Yıldırım ve Koç'un canlı yayında "kayıkçı kavgası" yaptığını belirterek, "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin. Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki kez düşünsün. Ali Bey haddini bilsin. Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez." ifadelerini kullandı.

Sporseverlerin Türk sporuna hiçbir faydası olmayan bir yayın izlediğini aktaran Özbek, "Yayın zaten zamanında bitmedi, kesildi diye düşünüyorum. Çok enteresan, Ali Koç yayında konuşmanın bir yerinde Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'a 'Fatih kaseti koy' diye hitap edebiliyor. Demek ki eskiden gelen bir alışkanlık var, bu şekilde hitap edebilmesi için." diye konuştu.

Özbek, Koç ve Yıldırım'ın kendisini Galatasaray'ın başarıları nedeniyle mi hedef aldığı yönündeki soru üzerine şunları kaydetti:

"İki başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu. Kongrelerini izledik. Küfür, kafir, saldırma. Nasıl bir kongre olduğunu gördük. İki başkan adayı var, biri stadı terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı. Onlara tavsiyem gelsinler burada açtığımız sergiyi gezsinler. Cumhuriyetin kuruluşundan 1 yıl sonra Paris 1924 Olimpiyatları'na giden sporcuların yarısı ya Galatasaray Lisesi mezunu ya da öğrencisi. Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş, öğrenmiş olurlar."

Türkiye Bankalar Birliğinden çıkmanın altyapısını hazırladıklarını anlatan Özbek, kendisinin 6 yıl önce Türkiye Bankalar Birliğinden çıkmayı gündeme getirdiğini belirterek, "Bazı arkadaşlar yeni idrak ediyor. Bu da Galatasaray'ın bakışını gösteriyor." dedi.

Özbek, "Jose Mourinho, 'Rafa Silva Galatasaray'a yakın.' dedi. Sizin yorumunuz nedir?" sorusuna, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor, zaten çok önceden başladık. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Kamp dönemine yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Spor

Aziz Yıldırım Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917
Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title