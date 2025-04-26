Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bütçe Toplantısında Projeleri Tanıttı
Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda Dursun Özbek, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi vererek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ile Galatasaray Adası gibi projeleri tanıttı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan bütçe toplantısında yaptıkları ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.
Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ile devam eden projeler Galatasaray Adası, RAMS Park yenileme projesi, Aslantepe Vadisi ile Kemerburgaz Kadın Futbol ve Akademi Tesisleri hakkında konuştu. Toplantıda bu projeler için hazırlanan videolar gösterildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor