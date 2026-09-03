Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig 4. haftasında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma, pas ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı