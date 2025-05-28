Galatasaray, Başakşehir Maçına Hazırlıklarını Başlattı

SÜPER Lig'in 38'inci ve son haftasında evinde cuma günü Başakşehir FK'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman koşu çalışmalarıyla başladı. Ardından top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra izin alarak milli takıma giden Lucas Torreira ve Alvaro Morata antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.