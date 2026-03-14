Galatasaray'da maç sonu büyük sevinç

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Başakşehir mücadelesinin ardından galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Başakşehir'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 64'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, müsabakanın sona ermesinin ardından galibiyeti taraftarlarının yanına giderek kutladı. Galatasaray taraftarlar ayrıca Lucas Torreira ve maçta gol atan Renato Nhaga'dan üçlü çektirmesini istedi. İki futbolcu da Kuzey tribününde bulunan taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip daha sonra hep birlikte 3 puanı kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı