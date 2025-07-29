Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzattı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzattı
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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzattı
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Galatasaray, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'la devam kararı aldı. Sarı kırmızı kulüp Yılmaz'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Galatasaray, forvet oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile nikah tazeledi. Sarı kırmızılı kulüp Yılmaz'ın sözleşmesini 2028 yılında kadar uzattıç

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeniledi.

2028'E KADAR GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye bildirdi.

GEÇEN SEZON 14 GOL ATTI

Barış Alpğer Yılmaz, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 48 müsabakada forma giydi ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

bizde kurtulacaz diye seviniyorduk :)

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