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Galatasaray-Barcelona maçının hakemi Orsato oldu

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Galatasaray-Barcelona maçının hakemi Orsato oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Barcelona ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Barcelona ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, saat 20.45'te Nef Stadı'nda oynanacak mücadelede Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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