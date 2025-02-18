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Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazırlanıyor
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş maçı için antrenmanlara başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman, dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile devam etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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