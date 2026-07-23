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Galatasaray Avusturya Kampına Gitti

Galatasaray Avusturya Kampına Gitti
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında akşam saatlerinde Avusturya’ya gitti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında akşam saatlerinde Avusturya'ya gitti.

Sarı-kırmızılılar, bugün Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampını gerçekleştirmek üzere Avusturya'ya gitti. Galatasaray, kampta İtalyan ekiplerinden Monza ve Venezia ile hazırlık maçları oynayacak. Aslan, 29 Temmuz'da sona erecek kampın ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarını burada sürdürecek.

Avusturya kampında yer alacak oyuncular şöyle:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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