Galatasaray, Avusturya kampında Trencin'i mağlup etti

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti.

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Raiffeisen Arena'da Trencin ile karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleye; Jankat Yılmaz, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Dries Mertens, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi 11'i ile başlarken, Trencin ise Matus Slavicek, Taras Bondarenko, Lazar Stojslavljevic, Tadeas Hajovsky, Matus Smet, Jakub Holubek, Damian Baris, Jude Sunday, Chinoso Emeka, Artur Gajdos ve Emmanuel Uchegbu 11'i ile sahaya çıktı. Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Derrick Köhn, 22. dakikada dHakim Ziyech, 48. dakikada Dries Mertens ve 58. dakikada Michy Batshuayi atarken, rakip takımın tek golü ise 82. dakikada Uchegbu'dan geldi.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımda Kerem Demirbay, Kazımcan Karataş, Yusuf Demir, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Ali Yeşilyurt, Siraçhan Nas, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz ise ikinci yarıda forma şansı buldu. - İSTANBUL