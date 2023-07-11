Galatasaray, Avusturya kampında antrenmanlarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından oyuncular üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.