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Galatasaray, Avusturya kampında antrenmanlarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından oyuncular üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk Avusturya Spor Haberler

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