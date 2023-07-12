Galatasaray Avusturya'da kuvvet çalıştı
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kuvvet antrenmanı yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından aletlerle kuvvet çalışması yaptı ve tam sahada tempolu koşu gerçekleştirdi. Bazı futbolcular ise bireysel çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
- Galatasaray kuvvet çalıştı
GRAZ - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray sabah yaptığı kuvvet antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından aletlerle kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra futbolcular, tam sahada 20 tur tempolu koşu çalışması yaptı.
Antrenmanda Fernando Muslera, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün, takımdan ayrı bireysel çalıştı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.