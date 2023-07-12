Galatasaray Avusturya'da kuvvet çalıştı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kuvvet antrenmanı yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından aletlerle kuvvet çalışması yaptı ve tam sahada tempolu koşu gerçekleştirdi. Bazı futbolcular ise bireysel çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.