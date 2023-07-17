Galatasaray Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik çalışması yaptı. Yeni transfer Halil Dervişoğlu da ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray, yarın Sturm Graz ile hazırlık maçı yapacak.