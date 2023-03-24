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Galatasaray, Avrupa'da finalde! Daha önce kazandık, yine yaparız

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Galatasaray, Avrupa'da finalde! Daha önce kazandık, yine yaparız

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Eurocup yarı final rövanşında deplasmanda Umana Reyer'e 69-60 mağlup olmasına rağmen ilk maçta sahasında aldığı 74-49'lik galibiyetten dolayı finale adını yazdırdı. Sarı-Kırmızılılar, şampiyon odluğu 2008-09 ve 2017-18 sezonlarının ardından üçüncü kez finale kalmaya başardı.

Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, Kadınlar Eurocup yarı final rövanşında deplasmanda Umana Reyer'e 69-60 mağlup olmasına rağmen ilk maçta sahasında aldığı 74-49'lik galibiyetten dolayı finale adını yazdırdı.

Venedik'te Palasport Taliercio Salonu'nda oynanan maça Sarı-Kırmızılılar, Işıl Alben, Epiğphanny Prince, Kamile Nacickaite, Azura Stevens ve Teaira McCowan beşiyle başladı.Dengede başlayan ilk çeyrek 13-12 rakip takımın üstünlüğüyle sona ererken ikinci periyotta savunmasını sertleştiren Venedik ekibi, soyunma odasına 32-23 üstün gitti. Galatasaray, final periyoduna da 55-49 geride girdi. Reyer Venezia son çeyreğin başında farkı tekrar çift haneye çıkarıp 69-60'lık skorla maçı kazansa da Galatasaray, ilk maçta aldığı 25 farklı galibiyetin avantajıyla finale uzanan taraf oldu.

Galatasaray, Avrupa'da finalde! Daha önce kazandık, yine yaparız

Daha önce 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında bu kupayı kazanan Galatasaray, tarihinde üçüncü kez finale kalmaya başardı. Finallerde fire vermeyen Sarı-Kırmızılılar, üçüncü kez bu başarıyı yakalamaya çok yakın.

Temsilcimizin finaldeki rakibi Villeneuve D'ascq LM - Asvel eşleşmesinin galibi olacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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