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Galatasaray, Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti

Efeler Ligi 1'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda iki kez geriye düştüğü maçta Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 22-25, 25-18, 19-25 ve 10-15'lik skorlarla sona erdi.