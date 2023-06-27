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Görüşmelerde hiçbir pürüz çıkmadı! Galatasaray, Angelino transferinde son düzlükte

Spor Haberleri

Galatasaray, sol bek Angelino için Leipzig'e teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken, anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de de forma giyen futbolcu büyük bir sürpriz olmazsa, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'ın hedefindeki isim Leipzig forması giyen sol bek Angelino. sarı-kırmızılılar, İspanyol futbolcu için Alman ekibine teklifte bulundu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray, Angelino için Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Olumlu geçen görüşmelerin ardından anlaşmanın kısa süre içerisinde imzalanması bekleniyor.

12 ASİST YAPTI

Angelino geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu forma giydiği 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Görüşmelerde hiçbir pürüz çıkmadı! Galatasaray, Angelino transferinde son düzlükte

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Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet YILMAZ:

GALATASARAY transfer işini gerçekten çok iyi beceren bi takım kutluyorum.

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