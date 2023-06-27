Görüşmelerde hiçbir pürüz çıkmadı! Galatasaray, Angelino transferinde son düzlükte

Galatasaray, sol bek Angelino için Leipzig'e teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken, anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de de forma giyen futbolcu büyük bir sürpriz olmazsa, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.