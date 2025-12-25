Galatasaray'ın ara transferde önceliği orta saha oyuncusu

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, ara transfer döneminde önceliklerinin orta saha oyuncusu olduğunu söyledi.

Kavukcu, başkan Dursun Özbek'in Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla düzenlediği sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ara transferde yapacakları çalışmalarla ilgili konuşan Kavukcu, "Birinci önceliğimiz orta saha bölgesi, kesinlikle oraya transfer yapmak istiyoruz." dedi.

Orta sahaya alacakları oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak'tan sonra kadroya yazabileceklerini vurgulayan Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda orta sahamızda Lemina ve Torreira var. Bir eksik tarafımız yok. Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. 2 Ocak'ta da transfer yaparız. Ben ayın 2'sinde yapacağımız transfere fazla para veremem. Bonservislerle alakalı çok büyük rakamlara çıkılıyor. Bonservis rakamları çok yükseldi. Şu anda bize gelmek isteyen oyuncular da var. Osimhen'in transferi rüzgarı, Sane'nin gelmesi de algıyı değiştirdi. Şu anda hoca ve benim haricimde transfer işleriyle kimse ilgilenmiyor ve çok net bir şey bilmiyor. Konuştuğumuz oyuncuları da bilmiyor. Başkanım da bana sormuyor. Orta sahaya iyi bir adam almak istiyoruz. Lemina'nın daha genci ve daha sertini istiyoruz."

Leroy Sane kapasitesindeki bir oyuncuyu ocak ayında almanın zor olduğuna değinen Kavukcu, "Sane'nin kariyerine bakın. Sane'yi herkes kabullendi. Tarihte olmayan bir transfer gerçekleştirdik. Ocak ayında Sane'yi aldık ama sene sonunda getirdik. Bu kalitede bir oyuncunun ocak ayında transfer edilmesi zor. Yine de Galatasaray'a gelmek isteyen çok önemli oyuncular var." diye konuştu.

Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili bilgi veren Abdullah Kavukcu, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan'ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye'den isteyenler var. Berkan'ı sezon başında Espanyol'un istediği doğru. Oradan 500 bin avroluk bir teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten." şeklinde görüş belirtti.