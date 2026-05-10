Muğla'da Galatasaraylıların şampiyonluk sevinci
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyon oldu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde taraftarlar coşkuyla kutlama yaptı, araç konvoyu ile sokaklara döküldü.
Antalyaspor maçının bitiş düdüğü ile sokağa dökülen Galatasaraylı taraftarlar araçları ile konvoy gerçekleştirdi. Konvoy sonrası Cumhuriyet meydanında toplanan taraftarlar şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı