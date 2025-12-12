Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya'ya özel uçakla geldi. Maç yarın saat 20.00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Spor