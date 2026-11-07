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Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler karşısına 2 zorunlu değişiklikle çıktı

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Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta zorunlu 2 değişiklik yaptı. Sakatlığı nedeniyle Victor Osimhen, kart cezası nedeniyle Abdülkerim Bardakcı forma giyemedi; yerlerine Rafael Leao ve Eren Elmalı sahaya çıktı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetleri konuk etti. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadelede Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan Stuttgart maçının 11'ine göre Amed Sportif Faaliyetler karşısında zorunlu 2 değişikliğe gitti. Stuttgart maçında forma giyen Victor Osimhen sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı ise kart cezası sebebiyle bu maçta görev yapamadı. Bu oyuncuların yerine Buruk; Rafael Leao ve Eren Elmalı'yı sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina'yı görevlendiren 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta ise Rafael Leao'yu sahaya sürdü. Forvet arkasında Aleksey Batrakov'u oynatan Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.

Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler karşısına şu ilk 11'ile çıktı:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz."

SARI-KIRMIZILARDA İKİ EKSİK

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasındaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına iki oyuncusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı cezası nedeniyle, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen ise dizinden geçirdiği operasyon sebebiyle bu maçta forma giyemedi.

GABRIEL SARA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla 100'üncü resmi maçını geride bırakması dolayısıyla Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde ödüllendirildi. Gabriel Sara'ya plaketini ve 100 numaralı formasını Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek takdim etti. Konyaspor mücadelesinde 100'üncü, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasıyla 101'inci maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kariyerinde 10 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

ISMAIL JAKOBS ÜÇÜNCÜ KEZ STOPERDE

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında savunmanın merkezinde oynadı. Kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda stoper mevkisinde görev yapan Jakobs, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Sporting Lizbon ve ikinci haftasındaki Barcelona maçlarında da savunmanın göbeğinde görev yapmıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ EN İLERİ UÇTA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Victor Osimhen'in yokluğunda Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasındaki gol umudu Barış Alper Yılmaz oldu. Buruk'un sahadaki en çok yönlü isimlerden biri olarak farklı mevkilerde değerlendirdiği milli futbolcu, bu kez ileri uçta formayı giydi. Buruk'un sahadaki jokeri konumundaki 26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Sporting maçında forvet oynamıştı.

MAÇ ÖNCESİ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde olası olayların önüne geçmek amacıyla stadyum çevresinde ve turnike girişlerinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Emniyet ve özel güvenlik güçleri, maça gelen her bir taraftarı tek tek üst aramasından ve detaylı kontrolden geçirerek stadyum girişlerini sıkı bir denetime tabi tuttu.

10 KASIM UNUTULMADI

Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü unutulmadı. RAMS Park'ta maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaraylı futbolcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı siyah tişörtlerle ısınmaya çıkarken, maçta da özel formayla yer aldı. Ayrıca statta yer alan LED ekranlara, "Saygı sevgi ve özlemle anıyoruz." yazısı yansıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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