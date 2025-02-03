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Galatasaray, Alvaro Morata'yı Kiralık Olarak Kadrosuna Katıyor

Galatasaray, Alvaro Morata'yı Kiralık Olarak Kadrosuna Katıyor
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Galatasaray, Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kiralık olarak transfer etti. Morata, sarı-kırmızılı kulüpteki 6. İspanyol futbolcu oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi golcü futbolcu Alvaro Morata, sarı-kırmızılıların 6. İspanyol futbolcusu oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum bölgesine önemli bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Morata böylece Aslan'ın 6. İspanyol futbolcusu oldu.

Galatasaray'ın ilk İspanyol futbolcusu Albert Riera'ydı. Riera'nın ardından ise Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata ve Angelino, sarı-kırmızılılarda forma giydi.

Alvaro Morata, Galatasaray'da 77 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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