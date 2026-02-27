Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma ile başladı.
Galatasaray, Trednyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygalamalarıyla sona erdi.
RAMS Park'taki Galatasaray-Corendon Alanyaspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat