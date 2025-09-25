Haberler

Galatasaray, Alanya'ya Geldi: Taraftarlar Coşkuyla Karşıladı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, özel uçakla Antalya'nın Alanya ilçesine ulaştı. Kafile, havalimanda taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

THY'ye ait özel uçakla Gazipaşa ilçesine ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı çıkışında bir grup taraf karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu ve fotoğraf çektirdi.

Galatasaray kafilesi, takım otobüsüyle Alanya'da kalacakları otele hareket etti. Takımı, burada da çok sayıda taraftar karşıladı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
