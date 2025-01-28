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Galatasaray, Ajax Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Ajax Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışması ve taktik çalışmayla devam etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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