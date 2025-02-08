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Galatasaray, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde oynayacağı Adana Demirspor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve taktik çalışmalara yer verildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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