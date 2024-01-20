Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi! Fenerliler "Arda Güler bedavaya gitmiş" diyecek

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle Milan'ın yoğun ilgi gösterdiği milli stoper için Galatasaray, bonservis bedelini belirledi.

GALATASARAY 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray, 3 milyon euroya Konyaspor'dan renklerine bağladığı Abdülkerim Bardakcı için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

ARDA GÜLER'DEN SONRA EN PAHALI SATIŞ OLABİLİR

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 25 milyon euroya satması durumunda 29 yaşındaki savunmacı yurt dışına satılan en pahalı 2. Türk olacak. Zirvede, 30 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yer alıyor.