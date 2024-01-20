Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi! Fenerliler "Arda Güler bedavaya gitmiş" diyecek
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. Milli stoper bu rakama satılması durumunda, Fenerbahçe'den Real Madrid'e toplamda 30 milyon euroyu bulan bir ücretle transfer olan Arda Güler'den sonra yurt dışına satılan en pahalı 2. Türk futbolcu olacak.
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle Milan'ın yoğun ilgi gösterdiği milli stoper için Galatasaray, bonservis bedelini belirledi.
GALATASARAY 25 MİLYON EURO İSTİYOR
Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray, 3 milyon euroya Konyaspor'dan renklerine bağladığı Abdülkerim Bardakcı için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
ARDA GÜLER'DEN SONRA EN PAHALI SATIŞ OLABİLİR
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 25 milyon euroya satması durumunda 29 yaşındaki savunmacı yurt dışına satılan en pahalı 2. Türk olacak. Zirvede, 30 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yer alıyor.