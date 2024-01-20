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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi! Fenerliler "Arda Güler bedavaya gitmiş" diyecek

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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. Milli stoper bu rakama satılması durumunda, Fenerbahçe'den Real Madrid'e toplamda 30 milyon euroyu bulan bir ücretle transfer olan Arda Güler'den sonra yurt dışına satılan en pahalı 2. Türk futbolcu olacak.

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle Milan'ın yoğun ilgi gösterdiği milli stoper için Galatasaray, bonservis bedelini belirledi.

GALATASARAY 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray, 3 milyon euroya Konyaspor'dan renklerine bağladığı Abdülkerim Bardakcı için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

ARDA GÜLER'DEN SONRA EN PAHALI SATIŞ OLABİLİR

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 25 milyon euroya satması durumunda 29 yaşındaki savunmacı yurt dışına satılan en pahalı 2. Türk olacak. Zirvede, 30 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yer alıyor.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (5)

ala addin:

sakat ardayı reale iyi kakaladılar

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levent tugcu:

Güldürmeyin. Belingam 20 yaş yaşında 100m euro üstü değeri var arda 15 Abdul 25 mi. Türkiyeden o rakamlara adam almazlar. Fizyolojimiz belli.

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Burak ERGÜL:

1.Cenk Tosun 22.5 2.Arda Güler 20 milyon Fenerin 10 milyon bonusu alması için 50 tane şart var . Abdülkerim 29 yaşında tahmini 12-15 milyona gider

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Bursaspor Teksas:

Zaten bedavaya gitti. Bunun Abdülkerim in bonservis bedeli ile alakası yok. Çocuk hem yetenekli hem genç neticede ve mevki farkı var.

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Mustafa Berktas:

fenere gidecekti ama SEN 1 MİLYON EURO EDERMİSİN diye abdülkerime telefonda soru sormuştu. SANIRIM ŞU AN CEVABINI ALDI FENERİN BAŞKANI

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