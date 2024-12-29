Uğurcan Çakır'dan Galatasaray sorusuna olay yanıt

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli eldiven, hakkındaki Galatasaray iddialarına son noktayı koydu.

"TRABZONSPORLUYUM, İLGİMİ ÇEKMİYOR"

Uğurcan, Galatasaray haberlerinin sorulmasının üzerine, "Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Çıkan haberler ilgimi çekmiyor. Bu takımın kaptanıyım. Bundan dolayı gururluyum. Şehrimi, takımımı seviyorum. Bana gelen bir duyum yok. Ben çok bu işlerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA NEDEN GİTMEDİ?

Avrupa hedefi sorulan milli futbolcu, "Tabii ki her zaman Avrupa hedefim var, şu anda da var. Kendimi göstermek istiyorum. Futbolu bıraktığımda, "Neden gitmedim?" demek istemiyorum. Ona göre çalışıyorum. Başkanımızdan onun sözünü aldım. Net bir teklif gelirse, oturur başkanımızla değerlendiririz" açıklamasında bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 22 maçta Trabzonspor kalesini koruyan Uğurcan Çakır, kalesinde 26 gol görürken, 9 karşılaşmada ise rakiplerine gol şansı tanımadı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki file bekçisinin bordo-mavililerle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.