Galatasaray'a şok! Yapılan transferler sonrası UEFA harekete geçti

Galatasaray'ın son dönemde yaptığı transferler UEFA'nın dikkatini çekti. Son 3 yıllık zararı 1.8 milyar TL olan sarı-kırmızılıların eksiye düşen diğer takımlar gibi incelemeye alındığı belirtildi.

Yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı. Eksiye düşen diğer takımlar gibi sarı-kırmızılılarda incelemeye alındı.

RAKAMLAR BAŞ AĞRITABİLİR

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yapılan transferlerde FFP radarına takılmak istemediklerini ifade etmişti. Buna karşılık açıklanan rakamlar Galatasaray'ın başını ağrıtacak gibi duruyor.

106 MİLYON EURO

Futbol Dergi'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların açıkladığı son 3 yıllık zarar, 1.8 milyar TL euro bazında ise 106 milyon euro. Bu, UEFA sınırının üzerinde. Çeşitli kısıtlamalar getirecek yeni bir anlaşma imzalanması kaçınılmaz gözüküyor.