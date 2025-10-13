Galatasaray'a resmen piyango vurdu! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler

Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Liverpool maçında müthiş bir performans sergileyen Wilfried Singo, Avrupa kulüplerinin ilgisini üzerine çekti. 24 yaşındaki savunmacının çok yönlü oyunu ve fizik gücü, başta Aston Villa olmak üzere birçok Premier Lig ekibinin dikkatini çekti.

Galatasaray'ın sezon başında 30,7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Singo, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

SİNGO SAKATLANDI AMA DEĞERİ KATLANDI

Alanyaspor maçında Mauro Icardi'ye jeneriklik bir asist yapan Singo, Liverpool maçında yıldızlaştıktan sonra Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşamıştı. Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Fildişili futbolcunun, Kasım ayında takıma dönmesi bekleniyor. Sakatlığına rağmen oyuncuya olan ilgi azalmadı; aksine, Avrupa kulüplerinin ilgisi daha da arttı.

DEVRE ARASINDA TEKLİF BEKLENİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Aston Villa devre arasında Galatasaray'a resmi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz'ı 35 milyon euroya satmayan bir tutum sergileyerek, benzer şekilde Singo için de astronomik rakamların altında masaya oturmayacak.

BEKLENTİ: 50 MİLYON EURO VE REKOR SATIŞ

Galatasaray, Wilfried Singo'ya en az 50 milyon euro değer biçiyor. Oyuncunun sözleşmesinde 60 milyon euro serbest kalma bedeli bulunurken, yönetimin hedefi bu rakamın altına düşmemek. Singo'nun transferi gerçekleşirse, 30 milyon euroya Bayern Münih'e giden Sacha Boey'in satış rekorunun kırılması bekleniyor.

SİNGO, GALATASARAY'IN YENİ AVRUPA VİTRİNİ

Savunmada hem stoper hem sağ bek olarak görev yapabilen Singo, Galatasaray'ın Avrupa vitrinindeki en değerli oyuncularından biri konumunda. Performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen genç yıldız, sadece Süper Lig'de değil, Avrupa futbol piyasasında da "elit savunmacılar" arasında gösteriliyor.