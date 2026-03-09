Haberler

Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi büyük şok

Güncelleme:
Galatasaray'ın Liverpool deplasman yasağı cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma talebi, CAS tarafından reddedildi.

  • Galatasaray'ın deplasman seyircisi yasağına yönelik yürütmeyi durdurma talebi Spor Tahkim Mahkemesi tarafından reddedildi.
  • Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında taraftar desteğinden mahrum kalacak.
  • UEFA, Galatasaray'a deplasman seyircisi yasağı cezası vermişti.

Galatasaray'ın Liverpool deplasmanı öncesi yaptığı başvuru sonuçsuz kaldı. Sarı-kırmızılı kulübün deplasman seyircisi yasağına yönelik yürütmeyi durdurma talebi, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedildi.

UEFA CEZASINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'ın Juventus ile deplasmanda oynadığı rövanş maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe deplasman seyircisi yasağı cezası vermişti. Galatasaray yönetimi bu kararın ardından CAS'a başvurarak cezanın yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

CAS YÜRÜTMEYİ DURDURMADI

CAS, yapılan başvuruyu değerlendirdikten sonra Galatasaray'ın yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Bu kararla birlikte sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında taraftar desteğinden mahrum kalacak.

LIVERPOOL MAÇINDA TARAFTAR OLMAYACAK

Alınan karar sonrası Galatasaray taraftarları, Liverpool deplasmanındaki kritik mücadeği tribünden takip edemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'de oynanacak karşılaşmada taraftar desteği olmadan sahaya çıkacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
