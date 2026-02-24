Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray'ı konuk edecek Juventus'ta Kenan Yıldız'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANA ÇIKTI

Sakatlığı nedeniyle durumu merak edilen milli futbolcu, takımın son antrenmanında yer aldı. Kenan Yıldız'ın çalışmalara katılması teknik heyeti rahatlattı.

İLK 11 İHTİMALİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Luciano Spalletti'nin görev vermesi halinde Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başlayabilecek. Rövanş öncesi Juventus cephesinde gözler genç yıldızın son durumuna çevrildi.