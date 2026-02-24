Haberler

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray rövanşı öncesi Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız antrenmana çıktı; milli futbolcunun ilk 11'de oynama ihtimali bulunuyor.

  • Kenan Yıldız, Juventus'un Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi antrenmana çıktı.
  • Kenan Yııldız'ın sakatlığı nedeniyle durumu merak ediliyordu.
  • İtalyan basınına göre, teknik direktör Luciano Spalletti'nin görev vermesi halinde Kenan Yıldız maça ilk 11'de başlayabilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray'ı konuk edecek Juventus'ta Kenan Yıldız'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANA ÇIKTI

Sakatlığı nedeniyle durumu merak edilen milli futbolcu, takımın son antrenmanında yer aldı. Kenan Yıldız'ın çalışmalara katılması teknik heyeti rahatlattı.

İLK 11 İHTİMALİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Luciano Spalletti'nin görev vermesi halinde Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başlayabilecek. Rövanş öncesi Juventus cephesinde gözler genç yıldızın son durumuna çevrildi.

Fatih Kayalı
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti

"Bir canın bedeli bu mu?" diyen anneden beklenmedik hareket