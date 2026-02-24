Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray rövanşı öncesi Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız antrenmana çıktı; milli futbolcunun ilk 11'de oynama ihtimali bulunuyor.
- Kenan Yıldız, Juventus'un Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi antrenmana çıktı.
- Kenan Yııldız'ın sakatlığı nedeniyle durumu merak ediliyordu.
- İtalyan basınına göre, teknik direktör Luciano Spalletti'nin görev vermesi halinde Kenan Yıldız maça ilk 11'de başlayabilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray'ı konuk edecek Juventus'ta Kenan Yıldız'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
ANTRENMANA ÇIKTI
Sakatlığı nedeniyle durumu merak edilen milli futbolcu, takımın son antrenmanında yer aldı. Kenan Yıldız'ın çalışmalara katılması teknik heyeti rahatlattı.
İLK 11 İHTİMALİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Luciano Spalletti'nin görev vermesi halinde Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başlayabilecek. Rövanş öncesi Juventus cephesinde gözler genç yıldızın son durumuna çevrildi.