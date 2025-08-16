Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için yarışa girdiler
Galatasaray, yeni sezon kadrosuna dahil etmediği Carlos Cuesta için Brezilya'nın Vasco da Gama ve Rusya'nın Spartak Moskova takımlarıyla görüşüyor. Sarı kırmızılılar, oyuncuyu kiralık olarak vermek istiyor ancak sözleşmesine zorunlu satın alma maddesi eklemeyi planlıyor. Cuesta için belirlenen bonservis bedeli ise 6 milyon euro.
Süper Lig devi Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan ancak beklenen performansı gösteremeyen Carlos Cuesta, sarı kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.
6 MİLYON EURO
Sabah gazetesinin haberine göre; 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Brezilya ekibi Vasco da Gama ve Rusya temsilcisi Spartak Moskova devreye girdi. Her iki kulüp de Cuesta'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray ise oyuncunun sözleşmesine zorunlu satın alma maddesi ekletmek istiyor. Kulübün Cuesta için 6 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Transfer görüşmelerinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.