Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için yarışa girdiler

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için yarışa girdiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, yeni sezon kadrosuna dahil etmediği Carlos Cuesta için Brezilya'nın Vasco da Gama ve Rusya'nın Spartak Moskova takımlarıyla görüşüyor. Sarı kırmızılılar, oyuncuyu kiralık olarak vermek istiyor ancak sözleşmesine zorunlu satın alma maddesi eklemeyi planlıyor. Cuesta için belirlenen bonservis bedeli ise 6 milyon euro.

Süper Lig devi Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan ancak beklenen performansı gösteremeyen Carlos Cuesta, sarı kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

6 MİLYON EURO

Sabah gazetesinin haberine göre; 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Brezilya ekibi Vasco da Gama ve Rusya temsilcisi Spartak Moskova devreye girdi. Her iki kulüp de Cuesta'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a istenmeyen futbolcusundan piyango vurdu

Galatasaray ise oyuncunun sözleşmesine zorunlu satın alma maddesi ekletmek istiyor. Kulübün Cuesta için 6 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Transfer görüşmelerinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Hastalık baskılandı, 8 ilimizde yasak kalkıyor
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
Çocuk eşofmanında gizli tehlike! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor

Çocuğunuza sakın giydirmeyin! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu

2 yaşında içtiği kimyasal hayatını kararttı! 70 kez ameliyat oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu golden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.