Galatasaray'a dünya yıldızı golcü Dzeko! Alacağı maaş dudak uçuklattı

Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef golcü transferi. Mauro Icardi'nin özel yaşamı ve sakatlıkları, Seferovic'in bir türlü bekleneni verememesi nedeniyle Galatasaray'da Edin Dzeko ismi ön plana çıktı.

ELDE VAR GOMIS

Sezon başında gönderilmesi beklenen 37 yaşındaki golcü Gomis, bu sezon Galatasaray'ı taşıyan isimlerden oldu. İstikrarıyla göz kamaştıran Gomis'in yaşı nedeniyle sezon sonuna kadar aynı verimlilikte oynaması zor gözüküyor. Bu sebeple transferde öncelikli faktör minimum risk.

5 MİLYON EURO

Gazzetta'daki habere göre; Galatasaray, Edin Dzeko'ya 5 milyon euro önerdi. Inter'le son sezonunu geçiren futbolcunun mukavelesi sezon sonunda doluyor. Dzeko'nun kış transfer döneminde gelmesi için Inter'in kolaylık yapması gerekecek.