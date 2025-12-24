Haberler

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Güncelleme:
Galatasaray'da kiralık olarak Vasco da Gama'da oynayan Carlos Cuesta'nın sözleşmesinin uzatılacağı belirtildi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Vasco da Gama, Cuesta'nın sözleşmesini 1.5 milyon euro karşılığında 2026'ya kadar uzatmayı planlıyor. Cuesta, bu sezon Vasco da Gama formasıyla 17 maçta 1 gol kaydetti ve düzenli oynama fırsatı buldu.

  • Vasco da Gama, Galatasaray'dan kiralık olan Carlos Cuesta'nın sözleşmesini 1,5 milyon euro karşılığında 2026 yılı sonuna kadar uzatmak istiyor.
  • Carlos Cuesta'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
  • Carlos Cuesta, bu sezon Vasco da Gama formasıyla 17 resmi maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da kadro planlaması hız kazanırken, kiralık gönderilen Carlos Cuesta için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın, Kolombiyalı stoperin kiralık sözleşmesini uzatmak istediği öne sürüldü.

VASCO DA GAMA KARARINI VERDİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Genk'ten 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, beklentilerin karşılanmaması üzerine eylül ayında Vasco da Gama'ya kiralanmıştı. Kolombiyalı savunmacının Brezilya ekibiyle olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vasco da Gama, Cuesta ile yola devam etme kararı aldı.

1,5 MİLYON EURO'LUK UZATMA İDDİASI

İddiaya göre Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın sözleşmesini 1,5 milyon euro karşılığında 2026 yılı sonuna kadar uzatmak istiyor. Bu hamlenin resmiyet kazanması halinde Galatasaray, oyuncunun geleceği konusunda elini rahatlatacak.

BREZİLYA'DA DÜZENLİ OYNUYOR

Carlos Cuesta, bu sezon Vasco da Gama formasıyla 17 resmi maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Brezilya'da düzenli süre bulan 26 yaşındaki savunmacının performansıyla takımın önemli isimlerinden biri haline geldiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR GALATASARAY'DA

Cuesta'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Vasco da Gama'nın sözleşme uzatma isteği sonrası resmi süreci netleştirmesi bekleniyor.

